15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Губерниев: Дзюбе надо стать авторитетным обозревателем в стране номер два — после меня

Губерниев: Дзюбе надо стать авторитетным обозревателем в стране номер два — после меня
Комментарии

Известный телеведущий Дмитрий Губерниев высказал своё мнение о будущем нападающего Артёма Дзюбы после завершения его спортивной карьеры. Форвард объявил об этом сегодня, 1 октября.

«Конечно, жаль, что Дзюба уходит. Последнего слова в футболе не сказал. В рейтинге россиян, которые доверяют спортивным персонам, Дзюба на третьем месте. На первом — Овечкин, на втором — я. То есть нам доверяют россияне, а теперь ещё доверяют и Дзюбе. Но искре