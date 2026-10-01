Губерниев: Дзюбе надо стать авторитетным обозревателем в стране номер два — после меня

Известный телеведущий Дмитрий Губерниев высказал своё мнение о будущем нападающего Артёма Дзюбы после завершения его спортивной карьеры. Форвард объявил об этом сегодня, 1 октября.

«Конечно, жаль, что Дзюба уходит. Последнего слова в футболе не сказал. В рейтинге россиян, которые доверяют спортивным персонам, Дзюба на третьем месте. На первом — Овечкин, на втором — я. То есть нам доверяют россияне, а теперь ещё доверяют и Дзюбе. Но искре