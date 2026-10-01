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Тедеев: Заур Тедеев-тренер до Дзюбы и после — разные люди

Тедеев: Заур Тедеев-тренер до Дзюбы и после — разные люди
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Бывший главный тренер «Акрона» Заур Тедеев отреагировал на новость о завершении карьеры нападающим Артёмом Дзюбой.

«Мы всегда куда-то торопимся. Я бы хотел ответить реплике Артёма о завершении карьеры. Мне безумно жаль как болельщику, как тренеру, который работал с Артёмом два года. Я максимально горд этим временем работы с ним. Почему я говорю о себе? Потому что Заур Тедеев-тренер до Дзюбы и после — это разные тренеры. За это огромное спасибо ему, его таланту, характеру, менталитету и способностям. Чтобы Артёма подвести и подготовить к м