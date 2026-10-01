Александр Головин ответил, что выбрал бы — трофеи с «Монако» или со сборной России

Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин ответил на вопрос, что он предпочёл бы: выигранный трофей в составе национальной команды или с монегасками.

— Трофеи со сборной или трофеи с «Монако»?

— Хм, это хороший вопрос. Но не могу выбрать, если честно. Ну, и то и то можно. Потому что трофей со сборной, да, это значит, что нужно выиграть какой-то большой турнир. И с «Монако» тоже это очень важно. Наверное, не смогу выбрать одно что-то.

— Кем ты видишь себя ч