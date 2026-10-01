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Агент Дзюбы: никаких заявлений Артём не делал, СМИ гонятся за громкими словами

Агент Дзюбы: никаких заявлений Артём не делал, СМИ гонятся за громкими словами
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Агент экс-нападающего «Акрона» Артёма Дзюбы Леонид Гольдман заявил, что футболист не делал никаких заявлений по поводу завершения своей игровой карьеры. Ранее Дзюба, выступавший также за «Спартак», «Ростов» и «Зенит», объявил, что завершает профессиональную карьеру футболиста.

«Понятно, что большинство СМИ гонятся за громкими словами и заголовками. Однако никаких официальных объявлений о завершении карьеры Артём не делал. Если вы посмотрели фрагмент с Артёмом, его поймали на ходу по пути на один из форумов, кото