«Даже сравнивать нельзя». Агент Батракова — об уровне чемпионата Турции и РПЛ

Владимир Кузьмичёв, представляющий интересы полузащитника «Галатасарая» Алексея Батракова, сравнил уровень чемпионата Турции с Альфа-Банк Российской Премьер-Лигой. К стамбульскому клубу Батраков присоединился минувшим летом.

— Турция сильнее Саудовской Аравии по уровню?

— По уровню футбола для меня — да.

— Турция сильнее, чем РПЛ?

— Даже сравнивать нельзя.

— Саудовская лига сильнее, чем РПЛ?

— Она, может быть, финансово точно более привлекательна. Но, скажем так, по уровню команд, по уровню игроков