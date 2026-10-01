«Даже сравнивать нельзя». Агент Батракова — об уровне чемпионата Турции и РПЛ
Владимир Кузьмичёв, представляющий интересы полузащитника «Галатасарая» Алексея Батракова, сравнил уровень чемпионата Турции с Альфа-Банк Российской Премьер-Лигой. К стамбульскому клубу Батраков присоединился минувшим летом.
— Турция сильнее Саудовской Аравии по уровню?
— По уровню футбола для меня — да.
— Турция сильнее, чем РПЛ?
— Даже сравнивать нельзя.
— Саудовская лига сильнее, чем РПЛ?
— Она, может быть, финансово точно более привлекательна. Но, скажем так, по уровню команд, по уровню игроков