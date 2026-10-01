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«Даже сравнивать нельзя». Агент Батракова — об уровне чемпионата Турции и РПЛ

«Даже сравнивать нельзя». Агент Батракова — об уровне чемпионата Турции и РПЛ
Комментарии

Владимир Кузьмичёв, представляющий интересы полузащитника «Галатасарая» Алексея Батракова, сравнил уровень чемпионата Турции с Альфа-Банк Российской Премьер-Лигой. К стамбульскому клубу Батраков присоединился минувшим летом.

— Турция сильнее Саудовской Аравии по уровню?
— По уровню футбола для меня — да.

— Турция сильнее, чем РПЛ?
— Даже сравнивать нельзя.

— Саудовская лига сильнее, чем РПЛ?
— Она, может быть, финансово точно более привлекательна. Но, скажем так, по уровню команд, по уровню игроков