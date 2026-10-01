Журавель оценил турнирные амбиции «Динамо» в РПЛ

Известный футбольный комментатор Тимур Журавель объяснил, почему проголосовал за главного тренера «Динамо» Сандро Шварца при выборе лучшего тренера Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги в сентябре 2026 года. Также он оценил турнирные амбиции бело-голубых в РПЛ, заявив, что их можно рассматривать как полноценного претендента на титул.

«У «Динамо» было очень тяжёлое начало сезона, и казалось, что футбола, который Шварц ставил в свой первый приход, больше не будет, что в этом составе он просто не найдёт варианта для такого прессинга, такой интенсивности, но Сандро