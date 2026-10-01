Журналист Луиш: летом Роналду хотел уйти из сборной, но Жезуш убедил его остаться

Португальский спортивный журналист Нуну Луиш высказался о ситуации с нападающим Криштиану Роналду, покинувшим расположение сборной Португалии.

«Произошедшее не является чем-то хорошим. Это оставляет плохое впечатление. Президент Португальской футбольной федерации был в ярости из-за случившегося. Так не может закончиться, потому что у Криштиану есть история. Он — наша история. После чемпионата мира Криштиану был полон решимости не возвращаться в