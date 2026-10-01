15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Журналист Луиш: летом Роналду хотел уйти из сборной, но Жезуш убедил его остаться

Журналист Луиш: летом Роналду хотел уйти из сборной, но Жезуш убедил его остаться
Комментарии

Португальский спортивный журналист Нуну Луиш высказался о ситуации с нападающим Криштиану Роналду, покинувшим расположение сборной Португалии.

«Произошедшее не является чем-то хорошим. Это оставляет плохое впечатление. Президент Португальской футбольной федерации был в ярости из-за случившегося. Так не может закончиться, потому что у Криштиану есть история. Он — наша история. После чемпионата мира Криштиану был полон решимости не возвращаться в