Погребняк — о «Зените»: жаль, что в РПЛ можно играть на 50% и выиграть

Бывший нападающий «Зенита» Павел Погребняк оценил игру сине-бело-голубых в текущем сезоне чемпионата России.

«Ничего не происходит с «Зенитом». Это же не первый год, когда команду лихорадит и они предпринимают героические усилия, чтобы выиграть чемпионат. Такое случалось и в прошлом сезоне. Всё нормально — конкурентная борьба наверху турнирной таблицы. «Зенит» играет с запасом, не напрягается. Когда захотят, тогда и набирают очки. Очень жаль, что в РПЛ можно играть на 50% возможностей и выиграть чемпионат. Вот и всё. Главный матч — «Краснодар»