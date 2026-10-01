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Роман Широков побывал в гостях у «Чемпионата». Фото из редакции

Роман Широков побывал в гостях у «Чемпионата». Фото из редакции
Роман Широков в редакции «Чемпионата»
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Экс-капитан сборной России по футболу, обладатель Кубка и Суперкубка УЕФА, бронзовый призёр Евро-2008 Роман Широков стал очередным гостем редакции «Чемпионата».

В беседе с корреспондентом «Чемпионата» Роман поделился своим мнением о проблемах сборной России и детско-юношеского футбола в стране и рассказал о своей жизни после карьеры. Полное интервью с Широковым — скоро на «Чемпионате».

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