15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Реал» подтвердил передачу УЕФА документов о связи «Барселоны» и Негрейры

«Реал» подтвердил передачу УЕФА документов о связи «Барселоны» и Негрейры
Комментарии

Мадридский «Реал» подтвердил передачу в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) документов о связи бывшего вице-президента технического комитета судей (CTA) Хосе Марии Негрейры с «Барселоной».

«УЕФА подтвердил получение жалобы, поданной мадридским «Реалом», и продолжение расследования, касающегося выплат, произведённых за последние два десятилетия «Барселоной» тому, кто был вице-президентом Технического судейского комитета.

Ж