«Реал» подтвердил передачу УЕФА документов о связи «Барселоны» и Негрейры

Мадридский «Реал» подтвердил передачу в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) документов о связи бывшего вице-президента технического комитета судей (CTA) Хосе Марии Негрейры с «Барселоной».

«УЕФА подтвердил получение жалобы, поданной мадридским «Реалом», и продолжение расследования, касающегося выплат, произведённых за последние два десятилетия «Барселоной» тому, кто был вице-президентом Технического судейского комитета.

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