Трушечкин: нельзя не признать, что нынешнее «Динамо» прекрасно

Российский комментатор Роман Трушечкин отреагировал на признание наставника московского «Динамо» Сандро Шварца лучшим тренером Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги по итогам сентября 2026 года. В минувшем месяце команда Шварца выиграла три матча из трёх в чемпионате страны.

«При всём моём сохраняющемся скепсисе в отношении этого специалиста, потому что все выводы надо будет сделать весной, нельзя не признать, что нынешнее «Динамо» прекрасно: команда бежит, ей хва