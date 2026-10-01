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«Счастье, эмоции и огромная гордость». Ромеро — о капитанской повязке в матче за сборную

«Счастье, эмоции и огромная гордость». Ромеро — о капитанской повязке в матче за сборную
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Защитник сборной Аргентины и мадридского «Атлетико» Кристиан Ромеро поделился эмоциями от товарищеского матча с Боливией в роли капитана команды.

«Место, где всё началось 10 лет назад. Я и представить себе не мог, что однажды вернусь домой в футболке сборной и в качестве капитана. Счастье, эмоции и огромная гордость. Впереди ещё долгий путь. Спасибо за всю вашу любовь», — написал Ромеро в социальной сети X.

В ночь с 30 сентября на 1 октября состоялся товарищеский матч, в котором сборная Аргентины встр