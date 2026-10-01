Ананко рассказал, что нужно «Спартаку» для завоевания чемпионства в РПЛ

Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Ананко рассказал, что нужно красно-белым для завоевания чемпионства в Альфа-Банк Российской Премьер-Лиге.

— Разделяете ли вы мнение тех, кто сегодня пророчит «Спартаку» чемпионство по итогам этого сезона?

— Мы заложники истории «Спартака». Из года в год мы разделяем эту точку зрения.

Могу только пожелать [чемпионство]. Но чтобы быть чемпионом, нужна системность. К тому же ты берёшь людей, которых ты хочешь взять, а нужны они или нет? Тем самым ломаешь атмосферу в команде.

— То