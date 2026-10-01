Батраков — о своём старте в «Галатасарае»: можно лучше

Полузащитник «Галатасарая» Алексей Батраков оценил свои первые матчи за турецкий клуб.

«Всегда говорю, что можно лучше, вне зависимости от того, что я сделал на поле. Конечно, хотелось бы забить. Моменты были. Кто-то может сказать, что это легко, но опять же скажу, что я попал в новую среду, провёл всего четыре тренировки и сразу вышел на поле. Никаких сборов. Я понимал, что будет непросто. В первую очередь я привыкаю к атмосфере. Человек, который не был на матчах в Турции, не поймёт, что творится на стадионах. Мне самому раньше рассказывали. Но когда ты оказываешься там внутри…

Я чётко помню момент из первого своего матча, ко