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Игроки «Ман Сити» связались с юристами по поводу возможных исков к клубу — Sky Sports

Игроки «Ман Сити» связались с юристами по поводу возможных исков к клубу — Sky Sports
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Футболисты «Манчестер Сити» и их представители связались с юристами по поводу возможных исков к клубу. Игроки консультируются со специалистами относительно потенциальных упущенных бонусов — как из-за потери титула, так и из-за непопадания в Лигу чемпионов. Об этом сообщает Sky Sports News на своей странице в социальной сети X.

Во вторник, 29 сентября, английская Премьер-лига проинформировала, что независимая комиссия подтвердила, что «Манчестер Сити» был признан виновным в нарушении финансовых правил АПЛ в период с сезона-2009/2010 по сезон-2017/2018. Подчёркивается, что «горожане» делали это в попыт