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Лионель Месси стал владельцем испанского футбольного клуба из Сегунды

Лионель Месси стал владельцем испанского футбольного клуба из Сегунды
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Форвард «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси стал владельцем клуба «Эльденсе», выступающего в Сегунде (второй по значимости лиге Испании).

«Клуб «Депортиво Эльденсе» официально объявляет о приобретении команды Лионелем Месси, что знаменует начало нового и захватывающего этапа в более чем 100-летней истории этого клуба.

Приход в испанский профессиональный футбол в качестве владельца клуба «Эльденсе» одной из самых значимых фигур в истории спорта знаменует начало долгос