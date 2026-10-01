Лионель Месси стал владельцем испанского футбольного клуба из Сегунды

Форвард «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси стал владельцем клуба «Эльденсе», выступающего в Сегунде (второй по значимости лиге Испании).

«Клуб «Депортиво Эльденсе» официально объявляет о приобретении команды Лионелем Месси, что знаменует начало нового и захватывающего этапа в более чем 100-летней истории этого клуба.

Приход в испанский профессиональный футбол в качестве владельца клуба «Эльденсе» одной из самых значимых фигур в истории спорта знаменует начало долгос