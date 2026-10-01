«Большой результат — это шестое место, что ли?» Роман Широков — об Андрее Талалаеве

Бывший игрок «Зенита» Роман Широков оценил работу главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева.

— Как насчёт Талалаева, который выстрелил с «Балтикой»?

— Талалаева трудно назвать выстрелившим недавно. По-моему, он тренирует уже лет 30 (смеётся). Конечно, я утрирую, но где только не был.

— Но именно большие результаты пришли с «Балтикой».

— Большой результат — это шестое место, что ли? Смотрите, Семак занял шестое место и перешёл в «Зенит». Я не слышал, чтобы кто-то х