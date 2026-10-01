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«Сантос» рискует получить трансферный бан из-за долга перед «Спартаком» — Globo

«Сантос» рискует получить трансферный бан из-за долга перед «Спартаком» — Globo
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Бразильский «Сантос» рискует получить запрет на регистрацию новых футболистов из-за задолженности перед «Спартаком» за трансфер защитника Алексиса Дуарте в сентябре 2025 года. Об этом сообщает Globo.

По информации источника, клуб из Сан-Паулу не внёс первый взнос в размере $ 950 тыс. в сентябре минувшего года, заявив, что ожидает поступления средств от другой продажи, чтобы расплатиться с красно-белыми. «Сантос» запросил продление срока до 29 сентября. Однако бразильцы не выплатили необходимые суммы в установленный срок.

Затем «Спартак» потребовал полную сумму платежа