Карседо спел с болельщиками «Спартака» песню МакSим «Знаешь ли ты»

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо спел с болельщиками красно-белых песню певицы МакSим «Знаешь ли ты».

«Я понял, когда работал здесь в «Спартаке» 14 лет назад, насколько важно поддерживать командный дух и связь между российскими игроками и легионерами. И у нас действительно сильный российский костяк», — сказал Карседо в видео, опубликованном в телеграм-канале клуба.

Видео доступно на странице «Спартака» в социальной сети «ВКонтакте».

После девяти матчей в Аль