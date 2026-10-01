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Приближённый к Роналду журналист: Криштиану никогда больше не наденет майку сборной

Приближённый к Роналду журналист: Криштиану никогда больше не наденет майку сборной
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Португальский журналист Педро Сепульведа, первым сообщивший, что 41-летний нападающий Криштиану Роналду, может больше не сыграть за национальную команду, подтвердил, что игрок действительно не наденет футболку сборной.

«Роналду не сыграет в двух оставшихся матчах [сборной Португалии]. После этого можно будет сесть, поговорить и решить вопрос наилучшим образом. Тогда Роналду теоретически может принять участие в финальной стадии Лиги наций. Однако информация, которой я располагаю, указывает, что Роналду принял решение, что больше никогда не наденет футболку сборной Португалии», — сказал Сепульведа для talkSPORT.