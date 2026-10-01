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Моуринью навестил защитника «Реала» Асенсио в больнице после перенесённой операции

Моуринью навестил защитника «Реала» Асенсио в больнице после перенесённой операции
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Главный тренер мадридского «Реала» Жозе Моуринью посетил клинику, чтобы поддержать защитника команды Рауля Асенсио. Накануне футболист перенёс успешное хирургическое вмешательство.

Как следует из сообщения клубной пресс-службы, португальский специалист лично расспрашивал о самочувствии своего подопечного. Отмечается, что Асенсио был успешно прооперирован по поводу стрессового перелома правой большеберцовой кости. Медицинские процедуры прошли в штатном режиме, и теперь защитнику предстоит продолжительный процесс реабилитации.

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