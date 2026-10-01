Моуринью навестил защитника «Реала» Асенсио в больнице после перенесённой операции

Главный тренер мадридского «Реала» Жозе Моуринью посетил клинику, чтобы поддержать защитника команды Рауля Асенсио. Накануне футболист перенёс успешное хирургическое вмешательство.

Как следует из сообщения клубной пресс-службы, португальский специалист лично расспрашивал о самочувствии своего подопечного. Отмечается, что Асенсио был успешно прооперирован по поводу стрессового перелома правой большеберцовой кости. Медицинские процедуры прошли в штатном режиме, и теперь защитнику предстоит продолжительный процесс реабилитации.

Точные сроки возвращения футболиста к