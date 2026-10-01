«Какой высокомерный придурок». Пирс Морган — о главном тренере Португалии

Британский журналист и телеведущий Пирс Морган в социальных сетях раскритиковал главного тренера сборной Португалии Жорже Жезуша за его высказывания в адрес нападающего Криштиану Роналду.

«Какой высокомерный придурок. Жезуш никогда не был достаточно хорош, чтобы тренировать сборную Португалии, а теперь он получает удовольствие, принижая величайшего игрока в истории страны», — написал Морган.

Ранее Роналду покинул тренировку национальной команды, несмотря на заявления главного тренера Жорже Жезуша об отсутствии конфликта. Также наставник на пресс-конференции анонсировал возможное отсутствие Роналду в матче 3-го тура Лиги наций с датчанами. Форвард принял решение об отъезде из расположения сборной и прокомментировал его. Ряд португальских СМИ