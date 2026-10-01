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«Арсеналу» интересен Нико Пас, «Реал» может выкупить игрока за € 80 млн — El Desmarque

«Арсеналу» интересен Нико Пас, «Реал» может выкупить игрока за € 80 млн — El Desmarque
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«Арсенал» следит за атакующим полузащитником «Комо» Нико Пасом и может сделать предложение о его покупке в январское трансферное окно. Об этом сообщает El Desmarque.

По информации источника, мадридский «Реал» может помешать возможному переходу 22-летнего хавбека в лондонский клуб. Несмотря на выкуп «Комо» Паса у «сливочных» за € 60 млн, они вправе вернуть его в команду за € 80 млн летом 2027 года.

В нынешнем сезоне Пас принял участие в шести матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и тремя результативны