Раум хочет перейти в «МЮ» зимой, «Ювентус» может составить конкуренцию — TEAMtalk

«Манчестер Юнайтед» возобновит интерес к левому защитнику «РБ Лейпциг» Давиду Рауму, поскольку 28-летний футболист хочет перейти в стан «красных дьяволов». Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, «Ювентус» является конкурентом «Манчестер Юнайтед» в борьбе за подписание Раума. Подчёркивается, что «РБ Лейпциг» может начать вести переговоры о трансфере защитника от суммы в £ 30 млн (€ 35 млн).

В нынешнем сезоне Раум принял участие в шести матчах во всех турнирах. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, предст