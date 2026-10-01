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«Для нас он близок к богу». Анри высказался о влиянии Зидана на сборную Франции

«Для нас он близок к богу». Анри высказался о влиянии Зидана на сборную Франции
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Бывший нападающий сборной Франции Тьерри Анри поделился впечатлениями от работы Зинедина Зидана на посту главного тренера национальной команды. Экс-форвард отметил авторитет специалиста и его влияние на молодое поколение французских футболистов.

«То, что он близок к богу в футболе, и я говорю это, не желая обидеть религиозных людей, но для нас в футболе он всё ещё близок к богу… То, что он играет за сборную Франции, и то, что он может дать этому поколению, с которым я тоже общался… И мы уже это видим, мы видим, как ребята разговаривают и выражают себя. Мы видим, как у них расширяются глаза, и это совершенно нормально, ведь это же Зизу, в конце концов! Нам всё ещё нужны результаты