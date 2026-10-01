Куртуа объяснил свои слова о «победителях», разозлившие фанатов «Атлетико»

Вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа объяснил слова, сказанные им в преддверии финала Лиги чемпионов 2022 года с «Ливерпулем». Тогда бельгиец заявил, что если «сливочные» играют в финале ЛЧ, то побеждают, а также, что теперь он находится на стороне победителей. Эти слова не понравились болельщикам мадридского «Атлетико», за который Куртуа играл с 2011 по 2014 год.

«Я не поменял бы свои слова, поскольку они были направлены не на «Атлетико», а на «Ливерпуль». Всегда с большим уважением относился к «Атлетико». То время заставило меня влюбиться в Испанию, подарило мне двух детей, я бы никогда не сказал ничего плохого. Я ушёл, потому что был в аренде из «Че