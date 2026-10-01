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«Никогда себя не предаю». Дембеле высказался о шансах на получение «Золотого мяча»

«Никогда себя не предаю». Дембеле высказался о шансах на получение «Золотого мяча»
Комментарии

Нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Усман Дембеле ответил на вопрос, какие доводы он мог бы привести, чтобы убедить голосующих отдать ему «Золотой мяч». Футболист подчеркнул, что не намерен заниматься саморекламой ради индивидуальных наград.

Какие аргументы я мог бы привести жюри France Football, чтобы убедить их проголосовать за меня в номинации на «Золотой мяч»? Ах, у меня нет никаких. Нет, у меня их нет, я никогда этого не делал. Нет, я никогда не предаю себя. Это они принимаю