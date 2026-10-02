Камавинга высказался о пропуске чемпионата мира — 2026

Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Франции Эдуардо Камавинга прокомментировал этап своей карьеры, на котором он столкнулся с непопаданием в заявку на ЧМ-2026. Футболист подчеркнул, что главная задача для него сейчас — обрести игровую стабильность и минимизировать ошибки.

«Скажу коротко, дело в стабильности. В прошлом я показывал хорошие результаты, и буду показывать их в будущем. Речь идёт о стабильности, концентрации на поле, уменьшении количества ошибок. Благодаря стабильности я буду играть больше матчей. Думаю, то, что я не участвовал в чемпионате мира, определённо повлияло на меня. Каждый футболист хочет играть в таком соревновании. Такое разочарование — новое в моей карьере, и нужно уметь прийти в себя. Как я уже сказал, это нормальное чувство; с самого начала