«МЮ» интересен Гутьеррес, «Байер» оценивает защитника в € 50-60 млн — Fussball

«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к левому защитнику «Байера» Мигелю Гутьерресу. На текущий момент между сторонами нет переговоров о переходе 25-летнего футболиста. Об этом сообщает Fussball.

По информации источника, немецкий клуб не стремится к продаже испанского игрока. «Фармацевты» готовы продать Гутьерреса за € 50-60 млн.

В нынешнем сезоне Гутьеррес принял участие в пяти матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2031 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.