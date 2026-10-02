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«Он величайший в истории». Ромеро — о Месси и капитанской повязке в сборной Аргентины

«Он величайший в истории». Ромеро — о Месси и капитанской повязке в сборной Аргентины
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Защитник «Атлетико» и национальной команды Аргентины Кристиан Ромеро высказался о значимости Лионеля Месси для команды, а также поделился эмоциями от перехода к нему роли капитана.

«Нам будет не хватать настоящего капитана Аргентины до конца наших дней. У нас никогда не будет другого такого игрока, как Лео. Он величайший игрок в истории. Я никогда не представлял, что стану капитаном национальной команды. Это огромная ответственность, но я чувствую себя готовым. Лео был примером для всех нас, потому что он всегда учил нас подниматься после падения», — приводит слова Кристиана Ромеро издание Footmercato.

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