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Жезуш высказался о Роналду и реакции болельщиков на ситуацию с отъездом форварда

Жезуш высказался о Роналду и реакции болельщиков на ситуацию с отъездом форварда
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Главный тренер Португалии Жорже Жезуш высказался о форварде Криштиану Роналду и реакции болельщиков на ситуацию с отъездом футболиста из команды.

— Если посмотреть на то, что я делал в других командах, то всё то же самое. В «Аль-Насре» я даже играл на большом барабане… с Криштиану. Но, я думаю, все довольны тем, что Португалия показала игру с большой зрелостью и смелыми идеями. В жизни тренера есть только одна вещь, которая гарантирует нам успех, — это победа.

— Думаете, вся страна на вашей стороне?
— Не знаю. Хотелось бы, чтобы это было так, — приводит слова Жезуша Record.