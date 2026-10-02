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«Он уже показал, о чём думает». Турецкий журналист — о будущем Батракова в «Галатасарае»

«Он уже показал, о чём думает». Турецкий журналист — о будущем Батракова в «Галатасарае»
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Популярный турецкий журналист Бурак Эрен высказался о российском полузащитнике Алексее Батракове на фоне слухов, что клубы АПЛ будут наблюдать за ним во время встречи Лиги чемпионов. Ранее сообщалось, что скауты «Манчестер Юнайтед» и «Челси» посетят матч 2-го тура Лиги чемпионов, в котором «Галатасарай» встретится с «Барселоной», чтобы следить за игрой Батракова.

«Не думаю, что Батраков останется в «Галатасарае» на очень долгое время. Он уже показал, о чём думает, включив в свой контракт пункт о выкупе.

Переход в «Галатасарай» был для него единственным способом сделать шаг в европейский топ-клуб. И он воспользовался этой возможностью.

Напрямую из России его никто не купил бы, а из «Галатасарая» — вполне могут. Поэтому для Батракова очень важно, как он проявит себ