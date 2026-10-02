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«Нужно было поднять градус внимания к себе». Радимов — об окончании карьеры Дзюбы

«Нужно было поднять градус внимания к себе». Радимов — об окончании карьеры Дзюбы
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Бывший футболист сборной России и «Зенита» Владислав Радимов оценил решение форварда Артёма Дзюбы завершить профессиональную карьеру.

«Дзюба давно в медиапространстве и знает, что это такое. На фоне слухов о том, что Криштиану Роналду то ли заканчивает карьеру, то ли заканчивает со сборной, нужно было поднять градус внимания к себе. Он это сделал с успехом, при помощи своих представителей в том числе. И в этом плане это делает ему только честь.