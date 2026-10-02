«Нужно было поднять градус внимания к себе». Радимов — об окончании карьеры Дзюбы

Бывший футболист сборной России и «Зенита» Владислав Радимов оценил решение форварда Артёма Дзюбы завершить профессиональную карьеру.

«Дзюба давно в медиапространстве и знает, что это такое. На фоне слухов о том, что Криштиану Роналду то ли заканчивает карьеру, то ли заканчивает со сборной, нужно было поднять градус внимания к себе. Он это сделал с успехом, при помощи своих представителей в том числе. И в этом плане это делает ему только честь.