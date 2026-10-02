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«С этим нужно смириться». Радимов — об игре сборной Аргентины без Месси

«С этим нужно смириться». Радимов — об игре сборной Аргентины без Месси
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Бывший футболист сборной России Владислав Радимов оценил предстоящий уход нападающего Лионеля Месси из национальной команды Аргентины.

«Аргентине придётся привыкать играть без Месси. Это сложно, так как больше у тебя нет такой звезды, ты не защищён в плане судейском. Против Лионеля даже соперники с уважением играют. Теперь у Аргентины не будет человека, который в сложные минуты тебя может вытянуть из трясины, как барон Мюнхгаузен. С этим нужно смириться», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

Прощальная игра Месси за Аргентину запланирована на ночь с 6 на 7 октября. Команда встретится с Бенином. 39-летний форвард провёл за сборную 207 матчей и забил 125 голов — оба показателя являются национальными рекордами.

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