«С этим нужно смириться». Радимов — об игре сборной Аргентины без Месси
Бывший футболист сборной России Владислав Радимов оценил предстоящий уход нападающего Лионеля Месси из национальной команды Аргентины.
«Аргентине придётся привыкать играть без Месси. Это сложно, так как больше у тебя нет такой звезды, ты не защищён в плане судейском. Против Лионеля даже соперники с уважением играют. Теперь у Аргентины не будет человека, который в сложные минуты тебя может вытянуть из трясины, как барон Мюнхгаузен. С этим нужно смириться», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».
Прощальная игра Месси за Аргентину запланирована на ночь с 6 на 7 октября. Команда встретится с Бенином. 39-летний форвард провёл за сборную 207 матчей и забил 125 голов — оба показателя являются национальными рекордами.
Материалы по теме