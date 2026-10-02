Радимов назвал возможного преемника Месси в сборной Аргентины

Бывший футболист сборной России Владислав Радимов назвал возможного приемника Лионеля Месси в национальной команде Аргентины.

«У аргентинцев много игроков высокого класса, но сложно предугадать, кто возьмёт на себя роль Месси. Это может быть Лаутаро Мартинес, но он не всегда выходит в стартовом составе», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

Месси завершает выступления за сборную Аргентины, в составе которой выиграл чемпионат мира, два Кубка Америки, Финалиссиму и Олимпийские игры. На счету форварда 207 матчей и 125 голов за национальную команду — оба показателя являются рекордными. Прощальная игра Месси состоится в ночь с 6 на 7 октября, аргентинцы встретятся со сборной Бенина.