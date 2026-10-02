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«Инфантильный и переоценённый». Шнякин — об игроке, получившем номер Роналду в сборной

«Инфантильный и переоценённый». Шнякин — об игроке, получившем номер Роналду в сборной
Комментарии

Известный футбольный комментатор Дмитрий Шнякин высказался о том, что российский полузащитник Рафаэль Леау получил номер форварда Криштиану Роналду после его скандального ухода из сборной Португалии.

«В «восторге» от новой «семёрки» сборной Португалии:) Дело не в том, что это пупсик Рафа Леау, талантливый, но инфантильный и переоценённый игрок. Пускай. Но КАК ОН САМ согласился на культовый номер легенды в момент, когда ещё не остыли фекалии? С другой стороны, это ж в стиле Леау, он вряд ли долго думал.

Пишу это как человек, которому не понравился психоз уехавшего из сборной обидчивого Криша.

PS. В комментах пишут, что ему «приказали». Так не соглашайся! Откажись. Неужели не понимаешь