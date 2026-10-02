Роман Широков: в сборную России попадают все кому не лень

Бывший полузащитник «Зенита», ЦСКА, «Спартака» и «Краснодара» Роман Широков высказался о сборной России.

«Это сборная, а не клуб. Она и отличается от клуба тем, что там написано — национальная команда. Должны играть лучшие. В другие же сборные всех не приглашают по объявлению. Так не должно быть. Национальная сборная — это сливки. Они представляют свою страну, а сборную обесценили до уровня Второй лиги. Все кому не лень попадают в сборную. РФС и тренеру нужно поработать над этим. В сборную должны приезжать сильнейшие игроки и добиваться там результата. Будут по 20:0 обыгрывать — и что? Народ и приходит посмотреть на наших ребят, поболеть за них. Чем больше забьют, тем лучше. Должны играть лучшие вне зависимости от обстановки. Мы знаем, что точно сыграет Головин, Сафонов, хотя вместо него