«Эффект Даннинга-Крюгера». Шнякин вновь ответил Губерниеву насчёт спора о комментаторах

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин вновь ответил телеведущему Дмитрию Губерниеву насчёт спора о комментаторах. Ранее Губерниев сделал новый пост о футбольных комментаторах.

«Если регулярно подчёркиваешь свою значимость и популярность через обесценивание людей, нотки нарциссического расстройства улавливаются. Бузова, «самарские свиньи», знаменитые спортсмены (например, «тупой Павлюченко») и тренеры, команда «Регионы» в программе «Звёзды», лектор-коллега в академии журналистики или клоун-комментатор вроде меня:).

А можно разглядеть эффект Даннинга-Крюгера. Это феномен в психологии, когнити