Старший тренер «Зенита» возглавил «Рубин»

Старший тренер молодёжной женской команды «Зенита» Роман Левендеев стал главным тренером казанского «Рубина», об этом сообщает официальный телеграм-канал женской Суперлиги.

Новый тренер ЖФК «Рубин» Роман Левендеев Фото: ФК «Рубин»

Левендеев сменил на этом посту Евгения Портнова. Соглашение с наставником рассчитано до конца 2027 года.

Тренерскую карьеру Роман Левендеев начал в 2020 году в ФК «Кировец-Восхождение», где работал с командой U15. В том же году присоединился к системе «Газпром Академии Зенит».

В 2022 году Левендеев работал в Академии Коноплёва в качестве куратора начального этапа и тренера U13, а также присоединился к ФК «Алмаз-Антей».

С ноября 2022 года начал работу в тренерском штабе юниорской женской сборной России U16, а затем стал ассистентом тренера женской молодёжной сборной России U17.

С 2023 года Роман Левендеев возглавлял женскую молодёжную команду «Зенита» U21. Под руководством специалиста «Зенит» стал бронзовым призером Молодёжной лиги — 2024.