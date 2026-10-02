15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Старший тренер «Зенита» возглавил «Рубин»

Старший тренер «Зенита» возглавил «Рубин»
Комментарии

Старший тренер молодёжной женской команды «Зенита» Роман Левендеев стал главным тренером казанского «Рубина», об этом сообщает официальный телеграм-канал женской Суперлиги.

Новый тренер ЖФК «Рубин» Роман Левендеев

Новый тренер ЖФК «Рубин» Роман Левендеев

Фото: ФК «Рубин»

Левендеев сменил на этом посту Евгения Портнова. Соглашение с наставником рассчитано до конца 2027 года.

Тренерскую карьеру Роман Левендеев начал в 2020 году в ФК «Кировец-Восхождение», где работал с командой U15. В том же году присоединился к системе «Газпром Академии Зенит».

В 2022 году Левендеев работал в Академии Коноплёва в качестве куратора начального этапа и тренера U13, а также присоединился к ФК «Алмаз-Антей».

С ноября 2022 года начал работу в тренерском штабе юниорской женской сборной России U16, а затем стал ассистентом тренера женской молодёжной сборной России U17.

С 2023 года Роман Левендеев возглавлял женскую молодёжную команду «Зенита» U21. Под руководством специалиста «Зенит» стал бронзовым призером Молодёжной лиги — 2024.

Материалы по теме