Широков: если у нас будет больше таких «нефутбольных людей», как Мусаев, я только за

Бывший игрок «Зенита» Роман Широков заявил, что поддерживает главного тренера «Краснодара» Мурада Мусаева.

«Я бы согласился быть нефутбольным человеком, который выигрывает чемпионаты, выходит в финалы Кубка России и не опускается ниже третьего места. Если у нас будет ещё пять-шесть таких нефутбольных людей, как Мусаев, я двумя руками за. При этом они ставят интересный, атакующий и комбинационный футбол. Понятно, что мало россиян, но всё равно появляются», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.