«1+2 за € 40 млн — это хорошее качество?» Широков — о Луисе Энрике из «Зенита»

Бывший игрок «Зенита» Роман Широков обрушился с критикой на полузащитника клуба Луиса Энрике да Силву.

— Один матч сыграет — шесть не видно, а то и половину чемпионата. Потом ещё проведёт сильный матч — половину чемпионата вспоминают.

— Анчелотти вызывал его на чемпионат мира.

— Где он там играл-то? На одну игру вышел на замену? Да, попал, но это не значит, что он там играет. Наверное, какой-то потенциал в нём видят, но этот потенциал надо показывать. За 40 млн сделать в сезоне «1+2» — это хорошее качество? «10+10» — да, за эти деньги он долж