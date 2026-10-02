Радимов сравнил Марадону с Колумбом

Бывший футболист сборной России Владислав Радимов заявил, что Диего Марадона ему нравится больше, чем Лионель Месси.

«Я за Марадону. Он был первопроходцем для аргентинцев. Он принёс им столько славы. Его можно сравнить с Колумбом, который открыл Америку», — сказал Радимов в эфире программы «Все на Матч!» на «Матч ТВ».

Диего Марадона — один из самых титулованных футболистов в истории. Марадона выиграл со сборной Аргентины чемпионат мира — 1986. Лионель Месси сделал это в 2022 году.

Прощальный матч Месси за национальную команду состоится в ночь с 6 на 7 октября. Сборная Аргентины с Месси в составе проведёт товарищескую игру с командой Бенина.