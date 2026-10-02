«Не буду вспоминать». Анри высказался о скандале с Роналду

Бывший нападающий сборной Франции Тьерри Анри высказался о скандале вокруг Криштиану Роналду.

«Меня не было на их встрече. Это их дело – самим решать проблемы. У нас во Франции есть свои проблемы.

Судить обо всей его карьере по этой ситуации? Никогда. Когда я буду думать о Роналду, я вообще не буду вспоминать эту ситуацию!

Роналду – легенда, тут и говорить нечего. То, что он сделал для футбола, – это нечто невероятное. Мы все отмечали его старания [на чемпионате мира]. Скорее всего, это его последний турнир. Если всё закончится вот так…

Я говорю только о самом игроке, о том, что он сделал. Что мне нр