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«Не буду вспоминать». Анри высказался о скандале с Роналду

«Не буду вспоминать». Анри высказался о скандале с Роналду
Комментарии

Бывший нападающий сборной Франции Тьерри Анри высказался о скандале вокруг Криштиану Роналду.

«Меня не было на их встрече. Это их дело – самим решать проблемы. У нас во Франции есть свои проблемы.

Судить обо всей его карьере по этой ситуации? Никогда. Когда я буду думать о Роналду, я вообще не буду вспоминать эту ситуацию!

Роналду – легенда, тут и говорить нечего. То, что он сделал для футбола, – это нечто невероятное. Мы все отмечали его старания [на чемпионате мира]. Скорее всего, это его последний турнир. Если всё закончится вот так…

Я говорю только о самом игроке, о том, что он сделал. Что мне нр