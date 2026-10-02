«Он больше не человек». Риоло заявил, что Роналду сошёл с ума и является трансгуманистом

Французский журналист Даниэль Риоло высказался о скандале вокруг нападающего Криштиану Роналду в сборной Португалии.

«Он живёт в другом мире. Последние годы я считал, что он сошёл с ума. Достаточно взглянуть на его инстаграм и увидеть его самого… Я бы отнёс его к категории трансгуманистов – в один ряд с Илоном Маском и тому подобными людьми. Он в другой галактике, его больше нет с нами.

И совершенно очевидно, что партнёрам по команде уже трудно с ним взаимодействовать: он больше не человек в привычном нам понимании. Он возомнил се