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Расписание матчей Лиги наций по футболу 2026/2027 на 2 октября

Расписание матчей Лиги наций — 2026/2027 по футболу на 2 октября
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Сегодня, 2 октября, продолжится розыгрыш Лиги наций УЕФА сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей игрового дня.

Расписание матчей Лиги наций на 2 октября (время московское)

Лига А:

21:45. Франция – Италия;
21:45. Бельгия – Турция.

Лига B:

21:45. Польша – Румыния;
21:45. Босния и Герцеговина – Швеция;
21:45. Венгрия – Грузия;
21:45. Украина – Северная Ирландия.

Лига C:

17:00. Казахстан – Молдавия;
19:00. Кипр – Армения;
19:00. Латвия – Черногория;
21:45. Фарерские острова –