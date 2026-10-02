Расписание матчей Лиги наций — 2026/2027 по футболу на 2 октября
Сегодня, 2 октября, продолжится розыгрыш Лиги наций УЕФА сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей игрового дня.
Расписание матчей Лиги наций на 2 октября (время московское)
Лига А:
21:45. Франция – Италия;
21:45. Бельгия – Турция.
Лига B:
21:45. Польша – Румыния;
21:45. Босния и Герцеговина – Швеция;
21:45. Венгрия – Грузия;
21:45. Украина – Северная Ирландия.
Лига C:
17:00. Казахстан – Молдавия;
19:00. Кипр – Армения;
19:00. Латвия – Черногория;
21:45. Фарерские острова –