15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Он всегда очень злился». Экс-футболист «Спартака» Ромуло охарактеризовал Карпина

«Он всегда очень злился». Экс-футболист «Спартака» Ромуло охарактеризовал Карпина
Комментарии

Бывший полузащитник «Спартака» Ромуло охарактеризовал бывшего тренера московского клуба Валерия Карпина. Бразилец в период с 2012 по 2014 год успел поиграть под руководством российского специалиста, который ныне возглавляет сборную России.

— Что можешь сказать о Валерии Карпине?
— Карпин был великим тренером и генеральным директором «Спартака». Я очень люблю его как личность, как тренера и как директора.

— Вспомни какую‑то историю о нём.
— Как тренер он всегда очень злился, когда футболисты не выполняли то, что он хочет. Но это нормально, это футбол, — приводит слова Ромуло «Матч ТВ».