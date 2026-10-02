«Он всегда очень злился». Экс-футболист «Спартака» Ромуло охарактеризовал Карпина

Бывший полузащитник «Спартака» Ромуло охарактеризовал бывшего тренера московского клуба Валерия Карпина. Бразилец в период с 2012 по 2014 год успел поиграть под руководством российского специалиста, который ныне возглавляет сборную России.

— Что можешь сказать о Валерии Карпине?

— Карпин был великим тренером и генеральным директором «Спартака». Я очень люблю его как личность, как тренера и как директора.

— Вспомни какую‑то историю о нём.

— Как тренер он всегда очень злился, когда футболисты не выполняли то, что он хочет. Но это нормально, это футбол, — приводит слова Ромуло «Матч ТВ».