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«Проявите уважение к этому парню». Фердинанд — о скандале Роналду в сборной Португалии

«Проявите уважение к этому парню». Фердинанд — о скандале Роналду в сборной Португалии
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Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд высказался о скандале вокруг португальского нападающего Криштиану Роналду. Напомним, накануне матча Лиги наций с Данией в Копенгагене Роналду покинул расположение сборной Португалии из-за конфликта с тренером Жорже Жезушем. Сообщалось, что Криштиану завершил карьеру в сборной.

«Вива (да здравствует. — Прим. «Чемпионата») Роналду! Проявите уважение к этому парню, пожалуйста», — написал Фердинанд в социальной сети X.

Фердинанд и Роналду вместе выступали за «красных дьяволов». В составе манкунианского клуба Рио и Криштиану выигрывали английскую Пр