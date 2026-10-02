«Проявите уважение к этому парню». Фердинанд — о скандале Роналду в сборной Португалии

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд высказался о скандале вокруг португальского нападающего Криштиану Роналду. Напомним, накануне матча Лиги наций с Данией в Копенгагене Роналду покинул расположение сборной Португалии из-за конфликта с тренером Жорже Жезушем. Сообщалось, что Криштиану завершил карьеру в сборной.

«Вива (да здравствует. — Прим. «Чемпионата») Роналду! Проявите уважение к этому парню, пожалуйста», — написал Фердинанд в социальной сети X.

Фердинанд и Роналду вместе выступали за «красных дьяволов». В составе манкунианского клуба Рио и Криштиану выигрывали английскую Пр