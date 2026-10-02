Широков: у «Краснодара» огромная академия, а подготовить семь ребят для основы не могут

Известный российский экс-футболист Роман Широков высказался о маленьком количестве россиян в составе «Краснодара».

«Вы же видите, что там в составе играет четыре россиянина. Это же в том числе говорит об уровне академии. Такая огромная академия, через них проходит столько футболистов, а они не могут подготовить хотя бы семь ребят для стартового состава. ЦСКА худо-бедно, но всем хвастается, что у них вышло играть семь воспитанников. Понятно, что тоже большая академия, но семь-то человек вышли, которые могут играть на уровне РПЛ», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.