Барриос: «Зенит» сообщил мне, что может так случиться, что это мой последний год в клубе

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос заявил, что в санкт-петербургском клубе ему сообщили о том, что текущий сезон станет для него последним в составе сине-бело-голубых. По словам колумбийского хавбека, сказали ему об этом минувшим летом. За «Зенит» Барриос играет с 2019 года. Контракт 32-летнего футболиста с клубом рассчитан до конца июня 2027 года.

— Хотелось бы затронуть тему вашего контракта с «Зенитом». Как обстоят дела на самом деле? Ведутся ли переговоры