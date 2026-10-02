Мелкадзе: я заряжаю «Ахмат» на то, чтобы не проиграть ни одного матча до Нового года

Нападающий грозненского «Ахмата» Георгий Мелкадзе высказался об амбициях своей команды. Он считает, что грозненскому клубу по силам не проиграть ни одного матча до конца текущего календарного года.

«С начала сезона очень долгое время не было выходных, поэтому пауза очень важна. Физически восстановиться, болячки какие‑то залечить и ментально чуть‑чуть отойти. Спасибо клубу, что отправили нас на сборы в Турцию, в хорошую погоду. Это поможет отвлечься от бытовухи в Грозном.

Я хочу не проиграть до Нового года ни одного матча. Вот на это и заряжаю всю команду, потому что для нас это выполнимо», — сказал Мелкадзе в эфире телеканала «Матч ТВ».